Тренируем пальчики. Упражнения для мелкой моторики руки.

Как развивать мелкую моторику руки дошкольника? Этот вопрос интересует многих заботливых родителей. Я предлагаю несколько упражнений, которые позволят Вам без лишних хлопот и затрат развивать ручки дошкольника. Эти упражнения подходят детям 4-7 лет, поскольку раньше давать ножницы и работать с мелкими предметами не рекомендуется.

Игровые упражнения для пальчиков.

«Выложи рисунок».

Для этого упражнения Вам понадобится самая простая раскраска. Есть книжки-раскраски для малышей, где нарисован контур предмета без мелких деталей. Еще надо мелкие морские камушки или косточки фруктов (черешня, абрикос), фасоль, семена акации или софоры, - все это можно собрать осенью или купить. В свободное время Вы предлагаете ребенку выложить контур рисунка камушками или семенами.

Сразу хочу отметить, что не все дети любят это упражнение, потому что оно требует внимания и усидчивости. Поэтому рисунок надо выбирать средних размеров, чтобы умещался в размер 10 см на 15 см.

После окончания работы лучше, если ребенок сам сложит семена в коробочку.

«Шнуровка».

Для этой цели понадобятся длинные шнурки разных цветов. Для работы можно купить готовые основы для шнуровки, а можно сделать самому. Взять кусок фанеры или оргалита и просверлить отверстия диаметром 0,5-1 см на расстоянии 3-5 см. Получается своеобразное «сито». Вот на нем и будет ребенок «вышивать» узоры длинным шнурком. Почему шнурком? Просто им удобнее, ведь у шнурка есть жесткий кончик, который удобно продевать в отверстие. Форма и размер фанеры значения не имеет, можно делать из каких-то остатков. Главное, чтобы было удобно ребенку и размер не меньше тетрадного листа.

Возможны различные варианты работы:

1. По желанию. Ребенок сам «вышивает» что хочет. Можно предложить несколько шнурков разного цвета. Как правило, дети с удовольствием это делают, запутывают шнурки и радуются, что получается такая красивая паутина или узор. В конце работы необходимо, чтобы ребенок сам распутал свое произведение, что гораздо труднее.

2. По образцу. Сначала взрослый показывает образец, а затем ребенок делает так же. Это уже более трудное задание, ведь здесь надо не только работать пальчиками, но и копировать узор, считать дырочки, работать по образцу. Но этот вариант работы развивает не только моторику руки, но и мыслительные процессы ребенка. А распутывать опять надо ребенку.

Для этой работы, конечно, надо подготовить инструменты. Но сделав их однажды, Вы получите интересное и полезное занятие для ребенка, которым занимаются с огромным удовольствием даже школьники.

«Вырезалки».

Это очень полезное занятие для дошкольников. Ребенок учится не только владеть ножницами, что пригодится ему на уроках труда в школе, развивает мелкую моторику рук, укрепляет мышцы рук, развивает координацию движений и глазомер. В процессе работы с ножницами развивается внимательность, усидчивость, аккуратность, что очень полезно для любого человека.

Сначала мы учим ребенка резать ножницами. Для этого отрезаем полоску бумаги шириной 3-5 см, так, чтобы можно было разрезать ножницами одним движением. И предлагаем нарезать травку, ленточки, столбики, дрова, веточки, палочки, лапшу. На этом этапе не надо требовать, чтобы ребенок резал по линии. Пусть малыш научится резать по прямой. Затем усложняем работу и учим поворачивать бумагу. Вырезаем фигуры типа квадрата, треугольника. Это могут быть платочки, косынки, конверты, дома…

И только после этого учим резать по кругу. Здесь уже надо нарисовать контур и показать, как вести ножницы, чтобы они резали по контуру. Стоит обратить внимание, что поворачиваем и двигаем бумагу, а не ножницы. Можно нарисовать колеса, бублики, копейки, мячики и предложить вырезать их по контуру.

А дальше Вы просто даете ребенку ножницы и бумагу или различные картинки, каталоги. Пусть вырезает по контуру все, что там есть: это и модели одежды, и различная бытовая техника, и мультяшные герои, и машины…

Сначала, конечно, получается не очень хорошо. Но со временем, если ребенку будут давать бумагу и ножницы, малыш вырабатывает навык владения ножницами и вырезает быстрее, аккуратнее даже сложные рисунки. Такие дети, как правило, не испытывают трудностей при обучении письму и пишут гораздо лучше других детей.

Упражнений для развития мелкой моторики руки очень много. Сегодня я показала Вам 3 типа упражнений. Следите за обновлениями блога, скоро будут новые.

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